Medizinischer Rat in der Beiz

Etwas ist anders im Restaurant Aeschenplatz an diesem Mittwochnachmittag. Wer eintritt, wird von einer Dame freundlich begrüsst. An einem grossen Tisch sitzt eine Schar von Ärzten. Nicht der Durst hat die Damen und Herren gesetzteren Alters in die warme Gaststube getrieben, sondern das Café Med, das gestern zum ersten Mal in Basel stattfand. Bei diesem Angebot der Akademie Menschenmedizin können sich Patienten und Angehörige in einem persönlichen und kostenlosen Gespräch mit einer Fachperson zu medizinischen Fragen unterhalten.