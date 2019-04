McDonalds zieht in frühere Beschle-Filiale

Im Januar 1990 eröffnete McDonald’s an der Centralbahnstrasse 13 sein damals drittes Restaurant in Basel. Als sie erfahren haben, dass der Mietvertrag für die Centralbahnstrasse 13 nach 30 Jahren nicht nochmals verlängert wird, hätten sie umgehend nach einem neuen Standort in der Nähe gesucht, um dort zu sein, wo ihre Gäste sind, erklärt Deborah Murith, Corporate Relations Manager McDonald’s Schweiz. «Wir sind sehr glücklich, dass wir in unmittelbarer Nachbarschaft das neue Lokal gefunden haben.»

Es ist geplant, dass das neue Restaurant an der Centralbahnstrasse 9 160 Plätze anbieten wird. Bis zur Eröffnung des neuen McDonald’s wird das bestehende Lokal an der Centralbahnstrasse 13 die Gäste bedienen.