Marktplatz ist fertig renoviert – fast

Mit einer symbolischen Schlusssteinlegung in Anwesenheit von Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann wurden am Donnerstag die Sanierungsarbeiten auf dem Marktplatz abgeschlossen. Das Tiefbauamt hat den Platz vor dem Basler Rathaus in den vergangenen sieben Monaten neu gepflästert. Die Marktstände des Stadtmarktes und des Schlemmer-Marktes profitierten nunmehr von einer ausgeebneten Oberfläche und besseren Stromanschlüssen, teilen das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt per Communiqué mit.