Marc Sway sorgt für gute Laune

Marc Sway setzt mit seiner Band auf dem Weidling zum Floss über, bearbeitet unterwegs zur Einstimmung ein grosses Tamburin und prompt schlägt es auch schon neun Uhr. «Wir sind ja in der Schweiz», bemerkt ein deutscher Festivalbesucher und spielt damit auf den – einmal mehr – pünktlichen Konzert­beginn an. Es ist ein lauer Sommerabend und Stefan Marc Bachofen alias Marc Sway antwortet darauf mit leicht verdaulicher Musik. Etwa in der Form des Openers, «18», der vom sechsten und neuen Studioalbum des Zürchers mit brasilianischen Wurzeln mit dem Titel «Way Back Home» stammt.