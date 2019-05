Mann wollte mit 170 Pyro-Fackeln in die Schweiz einreisen

Wie es in einer Medienmitteilung heisst, gab er bei der anschliessenden Befragung an, dass er das Pyromaterial in Deutschland gekauft habe und dieses für seine Fasnachtsclique bestimmt sei. Das Material wurde in der Folge umgehend beschlagnahmt.

Der Mann führte die 170 Pyro-Fackeln in einer Kartonschachtel in seinem Fahrzeug mit.

Pyrotechnisches Material ist gemäss Sprengstoffgesetz genehmigungspflichtig und darf ohne Erlaubnis nicht eingeführt werden. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eröffnet. Ihm droht eine Busse oder eine Freiheitsstrafe.