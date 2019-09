Mann im Gundeli von Giftschlange gebissen

Ein 59-jähriger Tierhalter wurde am frühen Sonntagnachmittag in seiner Wohnung von einer Giftschlange gebissen. Er konnte sofort unter medizinische Kontrolle gebracht werden, teilte die Basler Staatsanwaltschaft mit. Das Veterinäramt kümmert sich um die «zahlreichen Schlangen» in der nun versiegelten Wohnung.