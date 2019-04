Mann beim Hafen vom Velo gestossen und ausgeraubt

In der Nacht zum Sonntag wurde an der Uferstrasse ein Mann vom Velo gestossen und ausgeraubt. Der 31-jährige Velofahrer wurde gegen 04.00 Uhr von drei Unbekannten angesprochen, umgestossen und mit Fusstritten traktiert. Die Täter entwendeten ihm das Bargeld, zwei Mobiltelefone sowie das Velo und flüchteten in unbekannter Richtung, wie aus der Mitteilung hervorgeht.