Mann auf Baustelle verschüttet

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Riehen ist ein Mann gestorben. Der 51-jährige Baurbeiter stürzte in eine Baugrube, als ein Teil des erdigen Bodens rund um das mehrere Meter tiefe Loch plötzlich eingebrochen war. Der Bauarbeiter rutschte ab und wurde verschüttet, heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.