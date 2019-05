«Man kann die Pflästerarbeit hier durchaus als Kür bezeichnen»

Der innerste Kreis der Rosette ist bereits fertig. Jetzt sind die Pflästerer daran, den Blätterkranz zu legen. Mit Schaufeln streichen sie zuerst feuchten, grobkörnigen Splittmörtel aus. Dann setzen sie sorgfältig die einzelnen faustgrossen Steine ein. Es ist eine kreative Geduldsarbeit. Passt ein Stein nicht, muss ein anderer gesucht oder mit einem Hammer in die entsprechende Grösse ­geschlagen werden. Und immer wieder legen sie die Wasser­waage an, um zu kontrollieren, ob in der Horizontalen auch alles genau sitzt.