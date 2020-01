Malaienbär Lotti ist tot

Die greise Malaienbärin Lotynka, die in der Kurzform Lotti genannt wurde, musste am 13. Januar eingeschläfert werden, wie der Zolli auf seiner Website mitteilt. Lotynka war der älteste Malaienbär in Europa. Ihr hohes Alter von über 35 Jahren (das genaue Alter ist nicht bekannt) war ihr schon lange anzumerken. Über die letzten Jahre war sie merklich inaktiver geworden und mochte nicht mehr klettern.