Maibock im Volkshaus – einer hört fast alles

Biere sind so unterschiedlich wie Menschen. Es gibt dunkle, helle, sogenannte Stout- und Weizen-, Ale- und Lagerbiere. Und es gibt Bockbiere. Eines davon ist jenes, das die Brauerei Warteck seit den 1970er-Jahren für den inzwischen zum ­Traditionsanlass gewordenen ­Maibock braut: ein Starkbier, das einen höheren Alkoholgehalt aufweist. Kein Wunder drängt jeweils so etwas wie tout Bâle – vor allem der männliche Teil – aus Wirtschaft, ­Politik, Kultur und Sport an diesen Anlass.