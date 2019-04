Magisches Grün

JÄ GOPPELONI!

Kraftausdrücke wie dieser sind zurzeit am Bahnhof SBB häufig zu vernehmen. Wo sind denn all die Drämmli hin? Da, wo die grünen BVB-Trams stehen sollten, röhren jetzt Baumaschinen.

Also stürzen sich die Leute auf mich, denn ich trage Kleider in BVB-Grün. Und ich stehe vor meinem grünen 50er-Bus. Und Grün zieht in Basel die Menschen magisch an. «Nein, ich fahre nicht in die Innenstadt. Da müssen Sie zur Markthalle gehen, dort fahren all die grünen Drämmli.» Nachdem ich diese Sätze 15-Mal wiederholt habe, verschlaufe ich mich an eine Kaffeetheke im Bahnhof und bewundere aus der Ferne die Kundenlenkerinnen und Kundenlenker.