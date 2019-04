Lorenz Nägelin verlässt die SVP

Nachdem Lorenz Nägelin am Donnerstagabend als Präsident der Basler SVP zurücktreten ist, tritt er nun auch aus der Partei aus. Dies gab er heute Morgen auf Anfrage der Basler Zeitung bekannt. «Ich kann mich nicht mehr mit der Führung der SVP Basel-Stadt identifizieren. Es sind nun mit Sebastian Frehner und Eduard Rutschmann Intriganten an der Spitze, die Anzeigen gegen andere erstatten und selber welche am Hals haben. Sie inszenieren Schlammschlachten und sind sich für Lügen nicht zu schade», sagt er. «Ich will mit diesen nichts mehr zu tun haben.» Er habe sich stets für eine saubere, offene und transparente SVP eingesetzt. Und vor allem sei ihm die Zusammenarbeit mit den anderen bürgerlichen Parteien und die Förderung der SVP-Frauen wichtig gewesen. Doch davon wollten führende Köpfe nichts wissen. Ob er einer anderen Partei beitreten wird, weiss Nägelin im Moment nicht. Er ist derzeit Bürgergemeinderat und Schulrat; diese beiden Mandate wird er vorläufig behalten.