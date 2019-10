Lohngleichheit: Verschweigt die Regierung Fakten?

Das Problem dabei: Die Regierung beruft sich auf eine Studie, die sie selber in Auftrag gegeben hat – und in der ein bemerkenswerter Satz steht: Gemäss Spezifikation 5 gibt es statistisch gesehen keine Lohndiskriminierung zwischen Männern und Frauen in der baselstädtischen Verwaltung.

Wie kommt dieser Unterschied zustande? Der Kanton beruft sich auf die 2,4 Prozent, da dies die offizielle Zahl der Logib-Studie ist. «Wir können uns nur mit anderen Kantonen vergleichen, wenn alle die gleichen ­Variablen verwenden», sagt Andrea Wiedemann, Leiterin Zentraler Personaldienst des Finanzdepartements. Logib sei das offizielle Analyseinstrument des Bundes. Zudem könne die Spezifikation 5 Diskriminierung enthalten und daher gemäss Gleichstellungsgesetz und in der Rechtsprechung als Erklärung für Lohnunterschiede nicht akzeptiert werden. Diskriminierend wäre etwa der Zivilstand.

Wiedemann sagt auch, dass die 0,3 Prozent, die ja lobend ­erwähnt werden könnten, nicht berücksichtigt würden, weil diese einer weiteren Erklärung bedürften. Warum die Regierung das nicht einfach erklärt, sagt sie allerdings nicht.

Das stört Patrick Huber gewaltig. Das Mitglied der Parteileitung der Basler CVP sagt: «Ich bin überhaupt nicht gegen die Massnahmen an und für sich, aber ich kann nicht akzeptieren, dass diese aufgrund von Vorgaukeln falscher Tatsachen und wider besseres Wissen umgesetzt werden.» Und er ergänzt: «Der Regierungsrat deutet Analysen des Statistischen Amts zur Lohngleichheit um, erweckt bewusst einen falschen Anschein und verschweigt wichtige Fakten.» Da hat Huber einen Punkt. Es erschliesst sich nicht, warum die 0,3 Prozent all jenen verschwiegen werden, die nicht die ganze Studie gelesen haben. Hubers Vorwurf, damit einfacher Massnahmen ergreifen zu können, dürfte naheliegend sein.