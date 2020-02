Logo-Flop bei der BLKB: Für Geschäftsleiter John Häfelfinger «kein Beinbruch»

BLKB: Mehr Gewinn und Kundenvermögen im 2019

Die BLKB hat im Geschäftsjahr 2019 die Gewinnzahlen leicht verbessert. Während die Erträge im Zinsengeschäft halten konnte, legte es im Anlagegeschäft etwas deutlicher zu. Der Jahresgewinn verbesserte sich im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent auf 136,8 Millionen Franken. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung zog um 3,6 Prozent auf 171,1 Millionen Franken an. Insgesamt verbesserte sich der Geschäftsertrag im vergangenen Jahr um 1,0 Prozent auf 362,2 Millionen Franken. Im Zinsengeschäft bekam das Institut das «anhaltend anspruchsvolle» Zinsumfeld zu spüren. Trotz einem weiteren klaren Wachstum der Ausleihungen stieg der Netto-Erfolg im Kerngeschäft der Bank daher nur um knappe 0,1 Prozent auf 267,3 Millionen Franken. Auf der Kostenseite legte die Bank sowohl beim Personal- wie beim Sachaufwand leicht zu. Haupttreiber bei den Sachkosten waren Umbauten von Niederlassungen im Rahmen der Filialtransformation. Weiter angezogen hat der Netto-Neugeldzufluss, der sich auf 687 Millionen (2019: 524 Millionen) belief – «einer der höchsten Zuflüsse in den letzten Jahren.». Die Kundenvermögen zogen insgesamt um 1,9 Milliarden auf 21,5 Milliarden Franken an. (sda)