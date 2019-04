Liste aufgetaucht: Schwarmfische, Haie und Co. sollen das Ozeanium besiedeln

Der Abstimmungskampf für das Ozeanium des Zoologischen Gartens auf der Heuwaage geht in den Endspurt. Die Stimmzettel sind in die Briefkästen geflattert. Die Gegnerschaft wie Ocean Care wandte sich diese Woche mit einem offenen Brief an den Zolli­-Direktor Olivier Pagan. Darin ­fordert die Meeresschutzorganisation eine Offenlegung der ­Meerestiere, die der Zolli im Ozeanium zeigen will.