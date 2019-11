Linksextreme «fahnden» nach Polizisten

Die Antwort der gewaltextremistischen Linken liess nicht lange auf sich warten, als die Basler Polizei zensierte Bilder von Gewalttätern veröffentlichte. Linke Extremisten haben nun eine ähnliche Aktion gestartet. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr erhielt die rechtsextreme PNOS eine Bewilligung für eine Kundgebung in der Stadt. Knapp 2000 Gegendemonstranten marschierten zu einer unbewilligten Kundgebung auf, welche in Gewalt gegenüber den Polizeibeamten und den Teilnehmern der bewilligten Kundgebung ausartete. Bislang blieb von Seiten der Staatsanwaltschaft die Suche nach 22 Gewalttätern erfolglos, weshalb sie deren Bilder zensiert ins Internet stellte, um so nach Zeugen zu suchen. Mit der Option, die Bilder unzensiert zu veröffentlichen, sollten sich die Täter nicht freiwillig stellen.