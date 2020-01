«Leute befürchten, dass sie der Tod trifft, wenn sie mich zu lange anschauen»

Wenn Johannes Ruchti auftaucht, wenden sich einige Leute ab. ­Andere wollen ihm nicht «Auf Wiedersehen» sagen. Im März kommt er nach Basel. Er ist Organisator der ersten Publikumsmesse für Bestattung der Stadt.

Der Tod kommt nach Basel – so kündigen Sie Ihre Publikumsmesse in einer Mail an. Im Anhang: ein Interview mit dem Tod und ein Foto von Ihnen als Sensenmann (siehe Bild). Weshalb ein solcher Auftritt bei einem doch ernsten Thema?

Johannes Ruchti: Man muss über den Tod auch lachen können. Mit diesem Auftritt will ich nicht nur provozieren, sondern auch aufrütteln.