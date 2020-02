Lastwagen verliert Erde auf Basler Autobahn

In Basel wurde der Verkehr auf der Autobahn am Donnerstagmorgen wegen einem Lastwagenfahrer behindert. Der 38-Jährige Mann bemerkte kurz nach neun Uhr, dass er sein geladenes Material verliert. Er war auf der Autobahn in Richtung Frankreich unterwegs als sich die Heckklappe seines Wagens löste, berichtete das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt.