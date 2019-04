Langes Warten auf den Gewinn

Weil er dringend auf das Geld angewiesen ist, hat er sich einen halben Tag freigenommen, um nach Basel zu fahren und beim Swisslos-Sitz an der Langen Gasse die Überweisung zu beschleunigen. Er erhoffte sich gar, das Geld in einer Barauszahlung zu erhalten. Vergeblich. «Ich hoffte, dass die Auszahlung schneller erfolgen würde, wenn ich meine Kontodaten und den Ausweis vor Ort zeigen kann», sagt er.

Doch die Frau am Empfang musste den gebürtigen Mazedonier enttäuschen. Eine Barauszahlung liege nicht drin, und er müsse bis zum Erhalt des Geldes weitere fünf bis sieben Tage warten, vielleicht auch länger. Djambazoski: «Eine Frechheit. Ich habe am 13. April gespielt und gewonnen.» Zudem moniert Djambazoski, dass er am Swisslos-Schalter arrogant behandelt worden sei, ihm kein Glas Wasser angeboten wurde und die Frau am Empfang ihm auch nicht zum Gewinn gratuliert hätte. «Immerhin spiele ich seit Jahren, und einen anderen Gewinn erhielt ich innerhalb einer kurzen Frist.»

Es gilt das Geldspielgesetz

Swisslos-Mediensprecher Willy Mesmer kennt den Fall. «Der Mann war äusserst unanständig zur Mitarbeiterin und hat sie aufs Übelste beschimpft, sodass sie sich zwei Stunden später noch nicht von dieser verbalen Attacke erholt hatte», sagt er. Die lange Dauer für die Auszahlung führt Mesmer auf das neue Geldspielgesetz zurück, das seit 1. Januar in Kraft ist. «Swisslos wird seither bezüglich der Geldwäscherei gleich wie Banken behandelt. Wir müssen zuerst verifizieren, ob der Empfänger des Gewinns volljährig ist. Zudem muss er nachweisen, dass er das Einsatzgeld ordentlich versteuert hat, sodass es nicht aus kriminellen Machenschaften stammt.» All diese Abklärungen nähmen etwas Zeit in Anspruch, und zudem fielen zwischen den Gewinn von Djambazoski und die anstehende Auszahlung noch die arbeitsfreien Ostertage.

Bis zum 31. Dezember 2018 konnten Auszahlungen in dieser Höhe innerhalb eines Tages abgewickelt werden. Mesmer: «Man konnte am Morgen bei uns vorbeikommen und hatte das Geld in der Regel am Abend auf dem Konto.» Rechtlich gesehen ist Swisslos verpflichtet, Gewinne innerhalb von 30 Tagen auszuzahlen.