Kurz vor dem Kollaps

Heute schon im Stau gestanden? Wer mit dem Auto nach Basel kommt, gerät unweigerlich in eine Blechlawine, aus der es kein Entrinnen gibt. Stehende Kolonnen zwischen Augst und Hagnau, stehende Kolonnen zwischen Hagnau und Augst. Das Teilstück der A2 zwischen dem Grenzübergang Weil und der Verzweigung Augst platzt aus allen Nähten, rund 70000 Fahrzeuge passieren jeden Tag die Osttangente über dem Rhein. Man muss sich das einmal vorstellen: Fast der ganze Verkehr, der aus Skandinavien, Deutschland, Nordfrankreich und den Benelux-Staaten in Richtung Süden rollt, presst sich auf diesem zwei- oder dreispurigen Teilstück an der Stadt Basel vorbei. Sämtliche Pendler aus dem Leimen- oder dem unteren Ergolztal quälen sich ebenfalls über die A2, dazu kommt der städtische Berufsverkehr. Dass dieser geteerte Korridor auf der Nord-Süd-Achse völlig überlastet ist, entspricht nur der Logik.

Basel ist heute für jeden Autofahrer unattraktiv und eine Zumutung. Punkt.

Nun sind mehrere Ausbauten der Hochleistungsstrassen-Infrastruktur in Planung. Der Anschluss Bachgraben wird im Parlament debattiert, es geht um einen neuen Rheintunnel, der die Osttangente entlasten soll. Im Gespräch ist der Gundelitunnel, der im östlichen Stadtteil die Lage entspannen könnte, und im November 2018 stellten beide Basel das Projekt Westring vor: Eine neue Autobahnspange, die das Gundeli mit der Nordtangente verbindet. Alle diese Projekte verdienen es, möglichst effizient vorangetrieben zu werden. Auch am Ausbau der A2 auf mindestens drei oder, besser, vier Spuren führt kein Weg vorbei; im allerbesten Fall zieht sich der Westring sogar unterirdisch um ganz Basel.

Nur: Wird in der Verkehrspolitik ähnlich kleingeistig diskutiert wie in den letzten Jahren Parkplätze, Hundeparks oder Grillverbote am Rhein, wird dieser wunderbaren Stadt am Rhein nie der grosse Wurf gelingen. Doch genau diesen braucht es, um dem Verkehrsaufkommen endlich gerecht zu werden. Basel ist heute für jeden Autofahrer unattraktiv und eine Zumutung. Punkt.

Doch allein mit mehr Schnellstrassen sind die Probleme nicht gelöst. Zu einer griffigen Verkehrspolitik gehört die Verzahnung mit dem öffentlichen Verkehr. Die Anbindung des Euro- Airports (EAP) an Basel ist einer City dieser Grössenordnung und Wichtigkeit unwürdig. Ein einziger Stadtbus führt vom Bahnhof SBB an den EAP, und wer schon mal den Mut hatte, einzusteigen, bereut es nach ein paar Sekunden. Die 50er-Linie ist überlastet, schlecht ausgeschildert und für jeden Reisenden Stress pur. Zwingend wäre ein direkter Zuganschluss ab Basel SBB sowie eine Tramlinie vom Hauptbahnhof aus; sinnvoll und eine schöne Zugabe eine zweite Tramlinie vom Badischen Bahnhof Richtung Flughafen.

Unterirdische Bahnschienen wären eine grosse Entlastung für die ganze Region.

Der Badische Bahnhof ist im Kern eine Perle, nur leider etwas heruntergekommen und unbeachtet. Dieser Bahnhof hätte eine Restaurierung bis auf die Grundmauern verdient, denn seine Lage ist genial. Die Idee der SBB, künftig die ICE-Züge nur noch über den «Badischen» zu führen, ohne Halt in Basel SBB, ist prüfenswert; nicht nur, aber vor allem auch für Reisende aus Deutschland, die in Basel oder auf Schweizer Boden arbeiten.