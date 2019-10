Kurden ziehen durch Basler Innenstadt

Der Angriff der Türkei auf Kurdengebiete in Nordsyrien wirft weltweit hohe Wellen. Am Montagabend haben sich in Basel prokurdische Demonstranten versammelt. Gemeinsam ziehen sie nun durch Basel. Beim Centralbahnplatz blockierten sie laut Augenzeugen den Auto- und Tramverkehr, was zu einem Hupkonzert führte. Rund hundert Personen sollen an dem prokurdischen Marsch beteiligt sein.