Küchenschlacht in Basel

Achtung – fertig – los! Und schon eilen sie zu den Gemüsekörben. Der eine nimmt sich Sellerie und Karotten, die andere Wirsing und Frühlingszwiebeln. Die Pastinaken lassen sie links liegen.

Die im zweiten Lehrjahr stehenden Kochlehrlinge wissen ­genau, was sie wollen, um innerhalb von 30 Minuten einen Hauptgang hinzuzaubern. Sie konnten das Gericht ja auch zuvor testen. Trotzdem stehen sie hier in der Messe Basel unter Druck. Die Küchen, in denen sie normalerweise arbeiten, sind kleiner als die Kocharena in der Igeho, der internationalen Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Ausser-Haus-Konsum. Dafür sind hier die Kochfelder kleiner.