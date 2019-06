Kritisches zur Klimapolitik

Jeden Tag Temperaturen weit über 30 Grad. Die gegenwärtige Wärme lässt die Diskussionen um den Klimawandel und die Reduktion des CO2-Ausstosses wieder aufflammen. Mitten in dieser Hitze hatte am Dienstag das liberale Carnot-Cournot-Netzwerk zu einem Themenabend geladen, an dem die angestrebte Klima- und Energiepolitik kritisch hinterfragt werden sollte. «Klimawandel – Forderungen und Realität», so der Titel der Veranstaltung.