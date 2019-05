Krankenkassen sind sauer auf Lukas Engelberger

Damit rief er die Krankenkassenverbände Curafutura und Santésuisse auf den Plan, und damit alle grossen Krankenkassen dieses Landes. Engelbergers Äusserungen taten der Branche weh: «Die Versicherungen und eine Mehrheit im Nationalrat haben das Gefühl, dass sie uns einfach Rechnungen stellen können.» Das sass, und die Kommunikationsabteilungen der Versicherer liessen die Telefondrähte zur Redaktion heiss laufen und schickten Mail um Mail. Der Tenor: Das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen.

Streitpunkt ist die Finanzierung ambulanter Behandlungen

Curafutura etwa tut Engelbergers Aussagen als «wahlkampfgetriebene Polemik» ab. «Er schwärzt jene an, die eine Leistung für die Krankenversicherten erbringen», so der Verband. Und weiter: Im Gegensatz zu Regierungsrat Engelbergers Aussagen über Projekte, die «noch im Gange sind», wo er «sich noch ein Bild» macht und wo er noch «erarbeitet», hätten die Krankenversicherer gearbeitet, und zwar an «mehrheitsfähigen Reformen, die Kosten dämpfen». Da ist jemand beleidigt.

Streitpunkt ist die Finanzierung ambulanter Behandlungen, die künftig von Kantonen und Kassen gemeinsam getragen werden sollen – so wie es heute im stationären Bereich läuft. Engelbergers Kritik zielt darauf ab, dass die Kassen durch ihre Macht im Nationalrat die Steuerungsmöglichkeit für Kantone, Arztpraxen zu beschränken, quasi als Pfand halten, bis die Kantone zähneknirschend zustimmen, dass sie für ambulante Behandlungen künftig einfach bezahlen ohne Mitsprache. Die Kontrolle würde bei den Kassen liegen.

Curafutura dementiert die Absicht, dass die Kantone einfach bezahlen sollen. «Das wäre unfair und unschweizerisch – Regierungsrat Engelbergers Verkürzung ist aber genau das», so der Verband weiter. Statt diesen Punkt auszuführen, zählt der Verband die unbestrittenen Steuerungsmöglichkeiten auf, welche die Kantone heute schon haben. Und dann betont der Verband halt doch, was Engelberger kritisierte, dass nämlich die Kontrolle der Abrechnungen bei den Kassen liegen solle.

Pfand für Zugeständnisse

Während Curafutura selber polemisch austeilt und zugleich warnt, dass es kein «Heraufbeschwören von Feindbildern» brauche, greift Santésuisse-Direktorin Verena Nold den Basler Gesundheitsdirektor ebenfalls frontal an. Santésuisse fordere seit Jahren, dass die Kantone die Überkapazitäten bei den Spitälern abbauen sollen, sagt Nold. Sie lässt Engelbergers Versuch der Spitalfusion ebenso unerwähnt wie Engelbergers Ankündigung im Interview, den Spitälern Leistungsaufträge entziehen zu wollen.