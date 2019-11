Kostenlos surfen in Basel

Die Debatte drehte sich allerdings nicht ums Fliegen, sondern um den Aufbau eines flächen­deckenden WLAN-Netzes im Kanton Basel-Stadt. Und Krummenacher hat in anderen Städten, die sie per Flugzeug anflog, offenbar haufenweise solcher Netze angetroffen und über ihr Handy gratis Zugriff ins Internet erhalten. «Überall gibt es öffentliches WLAN, einfach nicht in ­Basel. Ein WLAN-Netz bringt einen Nutzen für Touristen und die hiesige Bevölkerung», ist Krummenacher überzeugt.

Strahlenbelastung geringer

Mit dem verbindlichen Vorstoss muss die Regierung nun innerhalb von drei Monaten prüfen und berichten, in welcher Form sich ein öffentliches WLAN-Netz umsetzen lässt und wie teuer es zu stehen kommt. Krummenacher hat den Vorstoss offen formuliert. So lässt das Begehren Spielraum, ob der Kanton das WLAN selbstständig organisieren oder Kooperationen mit Unternehmen wie den Industriellen Werken Basel oder anderen Partnern eingehen soll. Entscheidend sei, so Krummenacher, dass alle in Basel gratis Zugang zu einem WLAN-Netz hätten. Ein WLAN-Netz würde zudem die 4G-Netze entlasten, die wegen der massiven Internetnutzung an ihre Grenzen stossen. Zudem seien die Strahlenbelastungen für Menschen durch 5G-Antennen noch unklar.

Die Strahlenbelastung war auch Grünen-Grossrat und Befürworter Thomas Grossenbacher ein Anliegen. «Wir erhoffen uns, dass wir die Strahlenbelastung mit WLAN senken können.» Er rechnete vor, dass die Belastung durch WLAN-Strahlen gegenüber Handystrahlungen um bis zu zehnmal geringer ausfalle. Als Beispiel nannte er die Stadt St. Gallen, wo ein flächendeckendes WLAN bereits Status ist.

Die CVP mit Oswald Inglin wollte den Vorstoss von Krumme­nacher nicht an die Regierung weiterleiten. Er sei ein 4G-Handy­besitzer und könne damit ohne Probleme in der Stadt ins Internet. Wenn 5G komme, dann werde er ein 5G-Handy kaufen. «Bei WLAN investieren wir in eine veraltete Technologie. Die G-­Methode ist viel einfacher und viel schneller», sagte Inglin. Zudem habe die CVP bereits vor zehn Jahren einen ähnlichen Vorstoss gemacht.

Konkurrenz für Private

Ebenfalls gegen eine flächen­deckende Abdeckung mit Gratis-WLAN wehrte sich die LDP. Olivier Battaglia: «Wir lehnen das ab, weil wir gegen eine weitere unnötige Aufgabe des Staates sind.» Ein Gratisangebot würde private Angebote wie jenes der BLT und von Restaurants konkurrenzieren. «Wir haben bereits heute ein flächendeckendes Angebot, das die Kunden nutzen können.»

Gespalten zeigte sich die SVP-Fraktion. Alexander Gröflin sagte aber, dass ein offenes WLAN die Standortattraktivität von Basel erhöhe. «Leute, die aus Drittstaaten hier zu Gast sind und sich teure Datenpakete kaufen müssen, können davon profitieren.»

Das Kostenargument führte auch die SP ins Feld. Die EU habe die Roamingkosten abgeschafft. Nicht so die Schweiz. «Bezüglich Datenverkehr sind wir eine teure Insel», sagte SP-Grossrätin ­Nicole Amacher.

Der Vorstoss wurde mit 50 zu 40 Stimmen bei acht Enthaltungen überwiesen.