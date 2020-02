Kontaminiertes Wasser – zwei Basler Heime und ein Spital betroffen

Im Kanton Stadt-Stadt sind 17 Personen an Legionellose, einer Bakterieninfektion, erkrankt, wie das Kantonale Labor am Mittwoch mitteilte. Der Kantonsarzt hat das Labor damit beauftragt, Wasserproben im Umfeld der erkrankten Einwohner zu nehmen und diese auf Verunreinigungen zu untersuchen. Denn Legionellen können sich unter bestimmten Bedingungen – Wassertemperaturen von 25 bis 45 Grad, genügend Nährstoffe, stehendes Wasser – schnell vermehren und so für den Menschen gefährlich werden und zu teilweise schweren Atemwegserkrankungen führen.