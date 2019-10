Kleines Lob des Lehrerberufs

Wer keine Kinder hat, ist abgehängt. Der weiss nicht, was in den Schulen los ist. Was wird gelehrt, wie sieht das Geschichtsbild aus, gibt es noch einen Literaturkanon, gemeinsame Werte? Keine Ahnung. Die Medien berichten ja nicht über den Lernstoff. Vermutlich sind Journalisten heilfroh, die Schule hinter sich zu haben. Lehrer gelten als Weltfremde, die, kaum der Hochschule entronnen, in die Schule zurück flüchten, statt sich in der freien Wirtschaft zu bewähren. Noch am meisten berichtet wird über Patzer von Lehrpersonen. Dann gucken Journalisten genau hin. So pingelig wie Oberlehrer. Oder wie Schüler, die sich freuen, wenn der Lehrer einen Fehler macht.