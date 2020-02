Kleine Spieler, ganz gross

Es ist das Kleinod unter den Vorfasnachts-Perlen. Das zarte Spektakel wird an feinen Fäden gezogen: dr Källerstraich im Zehntenkeller. Schon das Ambiente im Marionetten-Theater ist einzigartig. Die elf Vorstellungen waren innert einem Tag ausverkauft. Die Connaisseurs wissen, was sie erwartet: Sie werden von den Marionetten-Fäden in die Fasnachtswolken hinaufgetragen.