Kleinbasler Rheinufer: Rücksichtsloses Verhalten trübt die Bilanz

Der Nationalratskandidat und Vize-Präsident der FDP, Daniel Seiler, lud zum offenen Gespräch: «Jetzt, wo die warme Zeit langsam zu Ende geht, möchte ich darüber diskutieren, was all die Massnahmen gebracht haben und ob es in diesem Sommer besser geworden ist. Denn der nächste Sommer kommt bestimmt.»

Ruhiger und friedlicher

Eine bunte Mischung aus Politikern, Anwohnern, Journalisten und Vereinsmitglieder fand sich im Restaurant Rebhaus ein, um über das Kleinbasler Rheinufer zu sprechen. Zweimal wird Seiler in seiner Begrüssung von verspäteten Teilnehmern unterbrochen, dann klingelt irgendwo in einer Tasche ein Handywecker.

Als es schliesslich wieder ruhig wird, wirft der FDP-Politiker die erste Frage in die Runde: «Wie war der Sommer 2019 am Kleinbasler Rheinufer für euch?» Das Basel Tattoo, die Konzerte «im Fluss» und das gastronomische Angebot werden hoch gelobt. Auch sei es ein wunderbarer Badesommer gewesen – das Wasser höher und wärmer als 2018. Im Vergleich zum Vorjahr ist der vergangene Sommer laut Stefan Gasser, Dienstleiter der Sicherheitspolizei Bezirk Kleinbasel, und Pascal Widmer vom Community Policing ruhiger und friedlicher gewesen.

Lärm und Dreck

Doch die Rückmeldungen sind nicht durchs Band positiv. Besonders negativ sei das rücksichtslose Verhalten der Mitmenschen, der Velo- und neu auch Trottinett-Fahrer aufgefallen. Die Zahlen des Bau- und Verkehrsdepartements bestätigen diese Beobachtungen insofern, dass der Fahrradverkehr im letzten Jahr um drei Prozent zugenommen hat – in den letzten acht Jahren betrug der Zuwachs insgesamt sogar knapp 30 Prozent.

Die allgemein wachsenden Menschenmengen am Rhein sorgen zudem für weitere Probleme – wie Ruhestörung. Im Vergleich zu anderen Städten ist der Abstand zwischen Wohnhäusern und dem Rheinbord aussergewöhnlich klein, erklärt Therese Wernli vom Stadtteil-Sekretariat Kleinbasel: Gerade einmal sechs Meter trennen die Anwohner im Kleinbasel vom Fluss. Gasser und Widmer von der Kleinbasler Polizei sagen dazu, man nehme Lärmklagen in den Sommermonaten durchaus ernst, es gelte aber jeweils «Sicherheit vor Ordnung». Und wie viele Einsätze die Polizei in ersterer Angelegenheit habe, hänge auch merkbar mit dem Wetter zusammen: Zu heisse Nächte sorgen für eine spürbare Gereiztheit in der Gesellschaft.