Kleinbasel feierte «Vogel Gryff» bei leicht bedecktem Himmel

Und an keinem Tag im Jahr werden in den Kleinbasler Restaurants so viele Lääberli und Rösti gekocht wie am Vogel Gryff. Wo man auch hinkommt, ob in der Sonne oder der Fischerstube, ob im Rebhaus oder in der Walliser Stube, überall schlägt einem der Geruch des traditionellen Vogel-Gryff-Festtagsmenüs entgegen.

Und ständig fragen sie: «Wann kommt er?»

Ohne Ehrengast

Selbstverständlich bekommen die 450 Gesellschaftsbrüder der drei Kleinbasler Ehrengesellschaften im Congress Center beim Messeplatz etwas anderes aufgetischt. Kurz nach 12 Uhr haben sie sich vor dem Sorell-Hotel Merian aufgestellt, um in einem Cortège zum Mittagessen zu schreiten. Wer würde der hohe Gast in der Mitte sein? Letztes Jahr gab sich Bundesrat Alain Berset die Ehre. Diesmal ist unter dem vorgesetzten Meister Peter Stalder keiner auszumachen. Das Gerücht will es, dass es eigentlich Bundesrat Ignazio Cassis hätte sein sollen. Doch die arbeitsintensive aussenpolitische Situation im Iran habe seine Teilnahme nicht zugelassen, hiess es.

Immerhin stehen unter anderen Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident der weltumspannenden Roche AG, Grossratspräsident Heiner Vischer sowie die beiden Frauen Pia Inderbitzin, Obfrau des Fasnachts-Comités, und Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise-Session, auf der Gästeliste.

Über 40 Tänze

Während sich die Gesellschaftsbrüder an diesem Tag zurücklehnen können, haben Vogel Gryff, Leu und Wild Maa zusammen mit den drei Tambouren und den drei Bannerträgern über 40 Tänze zu absolvieren – ein Marathonprogramm.

Aber auch die vier Ueli sind nicht zu beneiden, denn ihre Sammelbüchsen sind schwer. Einem ist es schon einmal passiert, dass vom Tragen dieser Büchse zwei seiner Finger zwei Tage lang taub geblieben sind.

21 Buben dürfen beim Umzug durch die Gassen die jahrzehntealten Stecklaternen des Kleinbasel voraustragen.

Nun ist es Abend, und in der Rheingasse sind 21 Buben schon ganz nervös. Sie dürfen beim Umzug durch die Gassen die jahrzehntealten Steckenlaternen des Kleinbasel voraustragen – unter der Aufsicht von Roland Häusermann, dem sogenannten Bubengeneral. Die Buben dürfen durchaus stolz sein, denn der Leu, der Vogel Gryff und der Wild Maa widmen ihnen und ihrem Chef extra einen Tanz.

Dann bringt sich die Olympiaclique in Stellung, und los gehts. Bis um zehn Uhr zieht der Zug durch die Strassen und Gassen, von Beiz zu Beiz – der Leu an vorderster Front, denn die Ehrengesellschaft zum Rebhaus, deren Wappenhalter er ist, hat in diesem Jahr den Vorsitz.

Endstation ist die Rheingasse. Die Sehnsucht auf den nächsten Vogel Gryff kann beginnen.