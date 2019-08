Klassisch LDP: Eine Partei hält sich zurück

Es ist die Zeit, in der Politikerinnen und Politiker ihren Lebenslauf aufpeppen, die wichtigsten, originellsten Vorstösse ausgraben, am besten zum Thema Klima, auf ihren Leistungsausweis hinweisen und gleichzeitig ihre Bescheidenheit hervorheben, indem sie öffentlich auflisten, was sie hinter den Kulissen alles bewirken. Es ist die Zeit, in der gefühlt an jedem Tag in der Gaststube einer Beiz eine Medienkonferenz stattfindet. Es sind Wahlen – und am Montagmorgen war die LDP dran.