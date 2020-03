Kirche wird zu Notfallstation – Unispital bittet Hausärzte um Mithilfe

Die Verdachtsfälle häufen sich täglich. Deshalb hilft nun die Predigerkirche am Totentanz, direkt neben dem Unispital, mit. Sie wird momentan zur Corona-Notfallaufnahme umfunktioniert.

«Es ist schon alles ausgeräumt», sagt Franz Osswald, Sekretär der Christkatholischen Kirche Basel-Stadt zur BaZ. Die Gottesdienste der nächsten Tage seien alle verschoben. Vertreter des Spitals seien in diesem Moment daran, die Kirche «coronatauglich» zu machen. Mithilfe von Stellwänden werden verschiedene Kojen eingerichtet, in denen die nötigen Tests und Untersuchungen durchgeführt werden können. Am kommenden Freitag soll die provisorische Notfallstation bereit sein.

Um die Christkatholische Kirche als Notfallstation nutzen zu können, ist das Unispital auf der Suche nach Personal. In einem Schreiben, welches der BaZ vorliegt, werden weitere Kliniken und sämtliche Hausärzte aus dem Kanton um Mithilfe gebeten. Praktizierende, angestellte, aber auch pensionierte Ärzte sollen in der Predigerkirche mithelfen. Eine aktive Praxisbewilligung sei nicht von Nöten, wohl aber ein anerkanntes Arztdiplom. Es wird von einer mehrwöchigen Betriebsphase ausgegangen.

Die Kirche und das Unispital seien schon seit längerem in Kontakt, fügt Franz Osswald hinzu. «In aussergewöhnlichen Situationen können wir das Krankenhaus als Ausweichstation entlasten.» Dies wird vorläufig bis am 15. März der Fall sein. Bis dann hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im ganzen Land die «besondere Lage» ausgerufen. Man müsse aber von Woche zu Woche schauen, wie sich die Lage entwickeln wird, sagt Osswald.

Corona-Wohnungen für Obdachlose

Auch die Sozialhilfe Basel-Stadt ist für Notfälle vorbereitet. Für Personen, welche mit dem Virus in Verbindung kommen und keine eigene Bleibe haben, wurden vier Notwohnungen eingerichtet. «Bis anhin haben wir noch keinen Fall», sagt Jacqueline Lätsch, stellvertretende Leiterin der Sozialhilfe Basel. Falls ein Wohnungsloser unter Quarantäne müsste, wäre man aber bereit.