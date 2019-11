Kerstin Wenk will Hans-Peter Wessels beerben

Damit steht die erste offizielle Interessentin der SP am frei werdenden Regierungsratssitz fest. Einfach wird es für Kerstin Wenk jedoch nicht. Denn im Vorfeld bekundeten sowohl Nationalrat Beat Jans wie auch Grossrätin Sarah Wyss Interesse an der Nachfolge von Regierungsrat Hans-Peter Wessels. Dieser gab unlängst bekannt, bei den kantonalen Wahlen 2020 nicht mehr anzutreten.

Die SP wird bei ihrer Nominationsversammlung im Frühling darüber entscheiden, wen sie 2020 ins Rennen schicken möchte. Zunächst bedankt sich die Partei bei Kerstin Wenk für ihren Einsatz: «Sie hat einen grossen Anteil an den Erfolgen der Partei in den letzten Jahren und insbesondere mit der Leitung der nationalen Wahlen in diesem Jahr einen riesigen Einsatz für die Partei gezeigt.» Die Nachfolge fürs Vizepräsidium werde Ende Januar gewählt.