Keine traurige Welt von gefangenen Tieren

Der Zolli ist etwas vom Beliebtesten, was diese Stadt zu bieten hat. Als Emil Wartmann Zolli-Präsident war, gestand er mir mal, so etwas noch nie erlebt zu haben. Die Bereitschaft von Leuten, dem Zolli Geld zu spenden, sei unglaublich, wenn nicht einmalig. Ein Beweis mehr, wie tief verankert dieser Zolli in unserer Gesellschaft ist.

Das erlaubt doch die Annahme, die Art und Weise, wie der Zolli geführt wird, kommt bei der grossen Mehrheit an. Wenn ich den Zolli vor 60 Jahren mit dem Zolli von heute vergleiche, steckt enorm viel Veränderung dahinter. Ich verstehe von Tierpsychologie nichts. Ich meine bloss, schon die visuell wahrnehmbare Umgestaltung habe mit neuen Erkenntnissen der Tierhaltung zu tun. Tierfreundlicher, wie ich dem laienhaft sage.

Die Tiere im Zolli leben nicht in ihrer herkömmlichen Freiheit. Es geht mir wahrscheinlich wie den meisten: Ein Zollibesuch bleibt jedesmal ein Erlebnis. Es dünkt mich nicht, ich befände mich in einer traurigen Welt von gefangenen Tieren. Zumindest drängt sich mir dieser Gedanke nicht auf. Vielmehr meine ich zu spüren, die Tiere würden so gerecht wie nur möglich gehalten. Das schafft Vertrauen.

Die Arbeit im Zolli mit Tieren ist halt wirklich etwas Besonderes.

Bei mir kommt noch etwas hinzu. Als Gewerkschaftssekretär betreute ich in meinem jungen Jahren die Gruppe Zollipersonal. Zurückgeblieben sind nur schöne Erinnerungen. Für mich war es eine spezielle Belegschaft. Geprägt von einer Liebe zu den ihr anvertrauten Tieren.

Der Wärter für Elefanten, meine ich, war eine grosse Persönlichkeit. Er erzählte mir über seine Elefantenfamilie wunderbare Geschichten. Er und alle anderen hätten alles getan für ihre Tiere. Nicht bloss, weil es ihre Berufspflicht war. Vielmehr, weil die Arbeit im Zolli mit Tieren halt wirklich etwas Besonderes ist. Das gilt vom Direktor bis zum Tierwärter oder zur ­Tierpflegefrau.

Dieser Zolli wird tiergerecht geführt, soweit das unter den besonderen Umständen machbar ist. Da habe ich Vertrauen. Ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass beim Ozeanium etwas anderes gelten sollte: Indem die Zuständigen etwas planen, das aus der Sicht der Tierhaltung niemals zu verantworten wäre.

Das zu unterstellen, wäre unhaltbar, dürfte kein Grund sein, Nein zu ­stimmen.

Helmut Hubacher sass für den Kanton Basel-Stadt im Nationalrat und war Präsident der SP Schweiz.