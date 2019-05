Keine Rücktritte

Der Schlagabtausch rund um die in Schieflage geratene MCH Group geht in die nächste Runde. Nach den Grünliberalen und der SP steigt nun auch die SVP in den Ring. Sie warnt vor der Abwärtsspirale, in der sich die Messe Schweiz befinde. Solle diese den Turnaround nicht schaffen, drohe ihr die Pleite, schreibt die SVP. Die Eigenkapitalquote der MCH Group betrage nur noch 11,4 Prozent. Der Börsenwert sei um 75 Prozent eingebrochen. ­Damit befinde sich die Messe in einem desolaten Zustand und werde immer mehr zum Klumpenrisiko für den Kanton, der zu 33,5 Prozent beteiligt ist.