Kaum Urteile wegen Menschenhandel

Mitte Januar begann der Prozess gegen zwei ältere Thailänderinnen, die wegen gewerbsmässigen Menschenhandels, Förderung der Prostitution, Geldwäscherei und rechtswidrigen Aufenthalts vor Gericht standen. Heute wird endlich das Urteil fallen.

Das Gericht hatte so lange abgewartet, da vergangenen Freitag in Bern ein Berufungsprozess im grössten Menschenhandelsprozess der Schweiz stattfand. Die Frau aus dem Raum Biel, die gegen ein Urteil von zehneinhalb Jahren Freiheitsstrafe wegen Menschenhandel in Berufung gegangen ist, scheiterte aber. Das Gericht beliess die Strafe bei zehneinhalb Jahren.