Katja Christ träumt vom Regierungsrat

Riehen, an einem Montag kurz vor 8 Uhr früh. Die Primarschüler sitzen bereits in ihren Klassenzimmern, da erscheint Katja Christ gelassenen Schrittes in der Kirchgasse. Was auffällt: ihr hellgrüner Veston. Was als Schuhbändelpolitik bei glatzköpfigen Jugendlichen begonnen hat, zieht nun in der Kleiderpolitik von erwachsenen Politikern seine Kreise. Noch vor 15 Jahren konnte man rechtsextreme Skinheads von den unpolitischen Originalen an den weissen Schnürsenkeln an den Springerstiefeln unterscheiden. Später kamen rote Schuhbändel (Kommunisten) und dann noch jamaikafarbene (Ska-Musik-Fans) dazu.