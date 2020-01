Kantonspolizei sucht neue Elektroautos

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) setzt seine Strategie für die Elektromobilität fort. Wie es in einer Mitteilung schreibt, sollen in den nächsten Jahren Autos des Typs «Mini» und «Compact» angeschafft werden. Wie Polizeisprecher Toprak Yerguz auf Anfrage präzisiert, seien damit nicht Elektro-Minis des Deutschen Herstellers BMW gemeint, sondern vielmehr Autos in der Grösse eines Mitsubishi i MiEV. Derartige vierplätzige Kleinwagen mit Elektroantrieb fährt die Verkehrspolizei bereits heute. Die «Compact»-Klasse entspricht etwa der Grösse eines VW Golfs. Wie es in der Ausschreibung heisst, müssen diese Autos über mindestens fünf Plätze verfügen.