Kanton schafft Wohnungen auf dem Bruderholz

An der Bruderholzallee 90, der Hauptstrasse auf dem Hügelquartier, soll ein Mehrfamilienhaus für sechs Mietwohnungen entstehen. Das Bauvorhaben soll das Wohnungsangebot in Basel bereichern, heisst es im Baugesuch des kantonalen Hochbauamts, das als Bauherrschaft auftritt. «Das Gebäude passt sich in die Situation ein und schmiegt sich sanft um die bestehenden Bäume.»