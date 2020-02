Kantersieg für Wessels’ Rot-Grün

Es ging um einen Richtungsentscheid für die Klimazukunft. Um den Abschluss einer jahrelangen Auseinandersetzung zwischen der politischen Rechten und der politischen Linken. Alle bürgerlichen Parteien haben die Initiativen unterstützt. Ausnahmslos sekundiert von den Verbänden der Wirtschaft. Gegen diese bürgerliche Allianz landete Rot-Grün einen Kantersieg.

So hatten sich das die Initianten nicht vorgestellt. Das Stimmvolk versenkte ihre Pläne mit 28973 Nein-Stimmen gegen 14243 Ja-Stimmen. Das Ausmass der Niederlage ist schon fast demütigend.

Gabriel Barells Schnapsidee ist verkehrsuntauglich. Punkt.

Seit Jahren bekämpfen die Verlierer die rot-grüne Regierung, als ob sie verkehrspolitisch von allen guten Geistern verlassen wäre. Ein vor Jahren gefällter Volksentscheid wäre mit der Initiative rückgängig gemacht worden. Nämlich, dass dem Auto Grenzen zu setzen sind. Weil schlicht keine Stadt der Welt diese motorisierte Invasion nach dem Gesetz der freien Fahrt zulassen kann.

Ich erinnere mich noch an die Zeit, da mein Bekannter Erwin das Auto vor dem Kleiderladen Fein-Kaller an der Gerbergasse parkiert hat, um dort einzukaufen. Das sind schon lange Tempi passati.

Heute geht es darum, das Leben in der Stadt mit dem Auto zu gestalten. Die Vorschläge von Gabriel Barell, Direktor des Gewerbeverbands, sollten die Vergangenheit aufwärmen: mehr Parkplätze für mehr Autos. Da hat ihm nun die Mehrheit der Stimmenden dank seiner Initiative den Tarif durchgegeben: Diese Schnapsidee ist verkehrsuntauglich. Punkt.

Barell verdient dennoch Dank. Mit dem Versuch «Zämme fahre mir besser» sorgte er für klare Spiel­regeln. Halt mit einem Eigengoal. Es ist sogar ein Volltreffer. Seine Initiative provozierte einen Gegenvorschlag, dem ebenfalls zugestimmt wurde. Er lässt griffigere Massnahmen zu, die dem Gewerbeverband gar nicht gefallen werden. Das war der Hammer von Regierungsrat Hans-Peter Wessels.

Dass die Initiative in Riehen ebenfalls keine Mehrheit erhielt, verleiht der Niederlage noch eine besonders amüsante Duftnote

Ein Nachteil ist sicher, dass die wenigsten Vorstandsmitglieder des Gewerbeverbands in der Stadt wohnen. Marcel Schweizer, Präsident, ist immerhin in Riehen zu Hause. Gabriel Barell pendelt Richtung Laufental. Seine Vorgänger gehörten dem Grossen Rat an. Der war Teil ihres Jobs.