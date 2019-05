Junges Erdmännchen im Basler Zolli

Am 20. März beobachtete der Tierpfleger, dass das Erdmännchen-Weibchen bei der Fütterung fehlte und die anderen Tiere Futter in den Bau brachten. Die Vermutung, dass es Nachwuchs gegeben hatte, bestätigte sich dann, als am 6. April das Junge auf der Anlage auftauchte, wie es in der Medienmitteilung heisst.