Juchzen vom Spalenberg

Das Jodlerfest kommt 2020 vom 26. bis 28. Juni erstmals seit 1924 wieder nach Basel. Auch Alphornbläser und Fahnenschwinger werden anwesend sein. Sie müssen sich, wie alle Teilnehmenden, vorgängig qualifizieren: Nur mit einer guten bis sehr guten Note dürfen die Bewerber aktiv am Jodlerfest in Basel teilnehmen.

Am Fest selber finden in Kirchen und auf Schulhöfen weitere Bestandsaufnahmen statt, bei denen die rund 1500 Bewertungsvorträge der Jodler von einer Fachjury benotet werden. Doch neben dem Wettbewerbsgeist soll für die Besucher vor allem das gemeinsame Feiern im Vordergrund stehen.

Mitten durch die Stadt

Die Aktivitäten gehen primär in der Grossbasler Altstadt über die Bühne. Das Festgelände mit «Jodlerdorf» wird sich vom Petersplatz bis zum Marktplatz erstrecken, wobei der Eröffnungs-und Festakt auf Letzterem geplant ist. Der Festumzug führt durch die Stadt über die Mittlere Brücke bis zum Messeplatz und macht damit auch einen Abstecher ins Kleinbasel.

Der OK-Präsident Carlo Conti beteuert an der Pressekonferenz vom 26. Juni, die Planungen seien auf einem guten Weg – der Fahrplan stimme. Die Zwischenziele im Bereich Sponsoring habe man erreicht: «Wie freuen uns über die Unterstützung durch die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft.» Die Hauptsponsoren sind Coop, die Basler Kantonalbank und Swisslos. Auch die Kontakte zu den Behörden bestehen bereits. Die Agentur Basel Tattoo Productions kümmert sich dabei um den organisatorischen Bereich und betreut zudem das Generalsekretariat und die Geschäftsstelle des Festes. Das Gesamtbudget von 5 Millionen Franken soll auch durch den Gastronomieerlös und den Verkauf von Festabzeichen in den Varianten Kupfer, Silber und Gold abgedeckt werden. Diese erinnern an drei andere schöne Tage in Basel.

Jodlermeile soll Stadt und Land verbinden

Neben Carlo Conti ist auch die Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbandes, Karin Niederberger, anwesend. Man freue sich auf die Basler Berge, sagt sie lachend. Vom Spalenberg bis hin zum Leonhardstapfelberg soll eine lebendige «Jodlermeile» entstehen, auf der sich die Basler Bevölkerung mit den Aktiven und auswärtigen Besuchern vermischen können.