Jeder vierte Gefahrgut-Transporter wurde gestoppt

Aus Sicht des Kantonslaboratoriums ist die hohe Quote der Beanstandungen der Beweis für die Wichtigkeit der Schwerverkehrskontrollen. Bestraft werden die Fahrer jedoch in der Regel nicht. Denn: Kontrolliert werden Gefahrgutfahrzeuge meist an der Grenze, bevor sie in die Schweiz einfahren. Bevor die Fahrzeuge ihre Fahrt fortsetzen dürfen, müssen jedoch die Mängel behoben werden. Die Kontrollen hätten daher präventiven Charakter.