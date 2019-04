Jeder Vierte macht sich aus dem Staub

Vor zwei Tagen stiessen ein Auto- und ein Fahrradfahrer beim Gundeldingerrain zusammen. Letzterer verletzte sich, der Autofahrer floh. Am Montag fuhr ein Auto am Wasgenring einen Rollerfahrer an. Der Rollerfahrer stürzte, der Autolenker machte sich aus dem Staub. Am Freitag davor ­verletzte ein Velofahrer mit Kin­deranhänger im Burgfelderhof einen Fussgänger. Der Velo­fahrer suchte das Weite. In der gleichen Woche brachte ein Velofahrer auf dem Geh- und Radweg der Schwarzwaldbrücke eine Velofahrerin bei einem Überholmanöver zu Fall, und ein Rad­fahrer stiess auf der Solitude-Promenade mit einem sechs­jährigen Mädchen zusammen, wobei sich dieses im Gesicht verletzte. Beide Velofahrer fuhren einfach weiter.