Ist der legendäre Weihnachtsladen von Johann Wanner bedroht?

Die Gerüchte werden dadurch befeuert, dass Wanner, nachdem er vor zwei Jahren seinen zweiten Standort, die Weihnachtsstube an der Schneidergasse, geschlossen hatte, im Januar Personal entliess und nun auch die Öffnungszeiten gekürzt hat. Den Weihnachts- und Souvenirladen lässt er am Montag-, Dienstag- und Mittwochmorgen sowie am Sonntag geschlossen.

Anwalt gibt Entwarnung

Zudem berichten ehemalige Mitarbeiter dem Onlineportal, dass sie ihren Lohnausweis für das Jahr 2018 bisher noch nicht ­erhalten haben. Auch die AHV-Beiträge 2018 seien bei der Baselbieter Ausgleichskasse noch nicht eingezahlt worden. Ein ehemaliger Mitarbeiter musste gar feststellen, dass er von ­Wanner bei der AHV gar noch nicht als dessen Arbeitnehmer angemeldet worden ist.

Johann Wanner gab gegenüber «Prime News» keine Auskunft und war für die Basler Zeitung gestern nicht erreichbar. Wanners Anwalt, Daniel Olstein, bestätigt dem Onlineportal jedoch, dass es 2018 «ein Problem mit der Buchhaltung» gegeben habe. Wanner habe im Januar eine ­externe Firma damit beauftragt, die Angelegenheit zu bereinigen. «In den nächsten Tagen sollten alle Mitarbeiter einen korrekten Lohn­ausweis zugestellt erhalten», so der Anwalt.

Er gab auch einen Grund an für die gekürzten Öffnungs­zeiten: die Zwischensaison. «In den ­Monaten ausserhalb der Weihnachtszeit läuft deutlich ­weniger.» In den Winterwochen ­werde Wanner das Geschäft wieder hochfahren, was also nicht auf ein Aus in naher Zukunft ­hindeutet. Allerdings sei Wanner altersbedingt daran, eine Lösung für die Zukunft zu suchen. «Es ist korrekt, dass Ideen und Pläne für eine Nachfolge­regelung bestehen. Mehrere Gespräche sind geführt worden, spruchreif ist aber noch nichts», so der Anwalt. Weitere Details gibt er nicht preis, nimmt den grassierenden Gerüchten aber den Wind aus den Segeln: «Herrn Wanner geht es gut. Von angeblichen Problemen weiss er nichts.»