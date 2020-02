Ist das Coronavirus von der Riehener Kita in ein Pflegeheim gelangt?

Die Mutter eines Kindes, das direkten Kontakt mit der am Coronavirus erkrankten Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Neumatten in ­Riehen hatte, ging am Freitagmorgen noch ins Adullam zur Arbeit. Die Adullam-Stiftung betreibt ein Privatspital und Pflegeheim in Riehen. Wäre die Kommunikation vonseiten der Behörden schneller gewesen, hätte dies verhindert werden können.