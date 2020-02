Interview mit der Königin

Die Sängerin empfing die TV-Crew in der Mozart-Suite des Sachers.

Interviews langweilten sie. IMMER DIESELBEN STUPIDEN FRAGEN … Und natürlich würden auch die wieder den Unfall von Barbara Barbari zum Thema machen.

Die Primadonna schaute jetzt mit jenem professionellen Lächeln, das sie von China bis ins Glottertal berühmt gemacht hat zur Crew: «Dann wollen wir mal …»

«Pipinella Zwitscherini – Sie gelten als weltweit beste ‹Königin der Nacht› …»

Sie (bescheiden abwinkend): «Wenn ­SIE es sagen …»

«Trotzdem – immer nur dieselbe Paraderolle. Hemmt das nicht die kreative Entfaltung?»

«Ich habe in Sydney die Königin über einem Löwenkäfig gesungen … dann auf einem 20 Meter hohen schmalen Seil an den Salzburger Festspielen … in New York hat man mir für den Auftritt die Haare abrasiert … und in der Scala wollten sie, dass ich nach dem Schlusston nackt in ein Becken mit Eisbären eintauche – ich glaube das ist genug Kreativität!»