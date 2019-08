Interessenkonflikte in der Basler Verwaltung

«Leitende Verwaltungsangestellte sollten darauf verzichten, in Vorständen von subventionierten Institutionen Einsitz zu nehmen», sagt Sebastian Kölliker. Damit spricht der SP-Grossrat ein Thema an, das auch die ­Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates beschäftigt. Verschiedene Amts­leiter der kantonalen Verwaltung sitzen in Führungsgremien von Stiftungen und Organisationen, die vom Kanton Subventionen erhalten.