«In einer Krise macht man sich Freunde»

In Italien wurden am 28. Januar dieses Jahres zwei Patienten mit Covid-19 diagnostiziert. Die Zahl der Patienten nahm exponentiell zu. Plätze für die Intensivtherapie sind knapp. Italien hat nun seinen Norden mit 16 Millionen Einwohnern abgesperrt. Ich binzuversichtlich, dass die Schweiz dieCovid-19 Herausforderungenmeistern wird, das heisst, die Ausbreitung verzögern, besonders gefährdete Personen schützen und schwerkranke Patienten optimal betreuen und therapieren kann. Leider gibt es auch in der Schweiz Opfer. Da müssen wir demütig bleiben.

Dieses Virus wird uns Monate beschäftigen, möglicherweise auch im nächsten Winter

Überheblichkeit gegenüber Italien ist fehl am Platz. Covid-19 verläuft in circa 80 Prozent der Fälle milde, aber mit zunehmendem Alter, vor allem ab 65 bis 70 Jahren und mitBegleitfaktoren, leider zu häufig nicht. Die Krankheits- und Sterblichkeitsrate ist ab dieser Altersgruppe signifikant höher als bei der Grippe.

Dieses Virus wird uns Monate beschäftigen, möglicherweise auch im nächsten Winter, aber nicht mit dieser Wucht, da ein Teil der Bevölkerung immun sein wird. Einfach verschwinden wird das Virus nicht; ausser mit einer Impfung – durchaus denkbar wäre diese bis Ende Jahr.

Wir am Unispital arbeiten eng mit dem kantonsärztlichen Dienst, dem Bundesamt für Gesundheit und weiteren Partnern zusammen. Das Unispital hat eine Taskforce «USB Covid-19» eingesetzt. Die Sitzungen der Taskforce sind konzis. Werner Kübler, Direktor des Universitätsspitals, Christoph A. Meier, Ärztlicher Direktor, und ich leiten die Taskforce, analysieren mit allen Mitgliedern die Lage und entscheiden. Es wird innert kürzester Zeit umgesetzt. Das kann nur funktionieren, weil vorausschauend Strukturen geschaffen wurden, um schnell zu reagieren. Denkverbote gibt es nicht, Szenarien werden erarbeitet. Wir arbeiten in Expertenteams.

Sorgen sind da: der Dauerbelastung nicht mehr gewachsen zu sein, Fehlentscheidungen zu treffen oder sich selbst anzustecken

Volker Büche, Leiter Arealplanung des Spitals, informierte uns über den Stand der Abklärungsstation in der Predigerkirche: «Die Predigerkirche ist vonseiten der Infrastruktur betriebsbereit. Nach mehreren Patientenprozesssimulationen wurden alle Anpassungen durchgeführt. Allfällige weitere Anpassungen aus dem realen Betrieb werden direkt im Betrieb vorgenommen. Wir können also wie geplant in einem regulären Betrieb loslegen, keiner hat geblockt, und dies alles zusätzlich zum normalen Job». Dies war in knapp vier Tagen möglich, weil genau die, die es brauchte, alles liegen liessen und anpackten – Technik, Reinigungsdienst, Informatik und andere Einheiten.